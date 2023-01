x x

CISLAGO – “Vuoi partecipare in modo attivo alla vita di Cislago? La Pro loco ti offre l’opportunità di conoscere e fare conoscere le bellezze del nostro paese. Le domeniche mattina di gennaio siamo in piazza della chiesa, ovvero piazza Toti, per raccogliere le adesioni alla Pro loco”. L’invito giunge dai responsabili del sodalizio che hanno in questi giorni lanciato la campagna di tesseramento per il 2023.

Dunque, nei prossimi giorni e per tutti il mese ci sarà lo stand della Pro loco in piazza Toti: sarà presente di domenica, l’8 e poi il 15, 22 e 29 gennaio. La quota associativa prevede un contributo minimo di 10 euro e potrà essere versata alla consegna della tessera.

