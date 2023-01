x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pierluigi Gilli presidente del consiglio comunale e capogruppo della lista Con Saronno in merito alla situazione politica saronnese. (il testo è stato condiviso sulla pagina Facebook personale del presidente del consiglio e non inviato alla redazione)

“Nel 2015-2020, con una applicazione legittima ma di comodo della legge elettorale, i leghisti avevano da soli in consiglio Comunale 16 consiglieri su 24, 16 consiglieri disciplinati che alzavano la mano all’occorrenza (non si ricordano memorabili interventi, se non di capogruppo e segretario). Il resto della cooptata maggioranza (Saronno al Centro, Fratelli d’Italia, lista di centro) se ne è andato e ci sono stati 2 consiglieri indipendenti, Francesco Banfi e Alfonso Indelicato. I leghisti sono stati più furbi, non hanno voluto apparentamenti e si sono assicurati da soli una granitica maggioranza, senza il bisogno di voti altrui.

Airoldi o chi lo ha mal consigliato si è apparentato a Obiettivo Saronno, regalandogli 2 seggi e portandosi in casa l’agitazione continua.

Adesso Giuseppe Calderazzo, finora particolarmente riservato, ha litigato con il PD nazionale, che secondo lui non è abbastanza di sinistra: affari suoi, se la veda con Letta. Purtroppo, di questa nostalgia di posizionamento nazionale, Airoldi ne fa le spese e si trova con un consigliere sinora defilato, stranamente ed interessatamente esaltato come campione di non si sa quale “libertà” da quell’opposizione che finora lo ha ignorato.

Questa è la “politica” oggi a Saronno. Un panorama pericoloso, che induce al disinteresse ed alla sfiducia i cittadini, ai quali sembra sempre di più che i loro rappresentanti se le dicano e se le cantino tra di loro, mentre i problemi restano; anzi si fa a gara per vedere chi ostacola di più con i cavilli la normale attività amministrativa. Questi arroccamenti, conditi di personalismi e di mancanza di rispetto come metodo, non conducono a niente di buono.

Buttare via il bambino con l’acqua sporca? Che fine faranno, nel caos, le concrete speranze di grandi cambiamenti strutturali della città grazie ai molti fondi del Pnrr? Non sarebbe meglio passare in fretta dalla voglia di rivincita alla collaborazione istituzionale, ciascuno nel suo ruolo, a beneficio della comunità saronnese? Il buon senso una risposta la suggerisce. Vedremo se, al contrario, prevarrà l’istinto bellico. Personalmente, sono un inguaribile ottimista. Buona giornata!

