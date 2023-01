x x

SARONNO – Tutto il Saronnese in lutto per la scomparsa di Arnaldo “Ciato” Piuri, musicista e paroliere, notissimo non solo in zona ma in tutta Italia.

In tanti hanno voluto ricordare Arnaldo Ciato.

La scomparsa del maestro Ciato: i ricordi di chi lo conosceva La befana in sidecar del Motoclub Saronno ha conquistato anche quest’anno i bimbi saronnesi di tutte le età. Per nulla intimoriti dallo spiegamento di moto i bimbi si sono messi ordinatamente in fila e arrivati davanti alla Befana non hanno lesinato abbracci, sorrisi e anche qualche bacino.

E’ giunto alla sua undicesima edizione ma ancora una volta ha centrato il suo obiettivo. Il concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione Sicilia a Saronno ha portato al teatro Giuditta Pasta, la sera del 5 gennaio, tanti saronnesi che si sono emozionati e divertiti seguendo un concerto dedicato a Verdi celebrando così i 210 anni dalla nascita del compositore.

Bellissimo pomeriggio alla tombolata Repax in un teatro della Regina Pacis di via Roma pienissimo. Tanti premi per tutti e anche l’arrivo della Befana con un regalino per i piccoli”. Si può riassumere così Epifania del quartiere della Regina Pacis dove oggi pomeriggio si è rinnovato l’appuntamento con la tombolata con ricchi premi ma soprattutto tanto divertimento per grandi e piccoli.

