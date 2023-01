x x

GERENZANO – Tempo di bilanci anche per il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano; un anno ricco di eventi e iniziative, tra sfilate, parate e concerti.

Siamo giunti al termine dell’anno 2022 ed è il tempo di bilanci; per il Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano è stato un anno ricco di eventi e di grandi emozioni, che dopo il fermo e le incertezze a causa della pandemia è partito alla grande, e da lì mese per mese hanno partecipato a eventi, sfilate, parate, concerti.

Il Corpo Musicale del paese ha diverse sfaccettature: da Banda tradizionale da sfilata, a Banda spettacolo fino ad essere orchestra.

Il fiore all’occhiello è la presenza al suo interno del gruppo Majorettes: ossia un gruppo di ragazze che dal 1975 accompagnano la Banda nelle sfilate e parate e spettacoli dal vivo nelle piazze e nei teatri dando quel tocco in più di colore, sorriso ed eleganza.

Ecco che con l’impegno di tutti i musicanti e delle Majorettes il Corpo Musicale si è trovato protagonista di un gran numero di eventi sempre con l’intento di donare serenità, gioia e voglia di stare insieme:

Febbraio: sfilate di Carnevale a Cantu’ – il Carnevale Canturino il piu’ grande Carnevale della Lombardia.

Marzo: come orchestra per il Concerto in Chiesa Parrocchiale “Musica per rinascere”.

Aprile: come banda ospitante in apertura di un evento del “Color Guard e percussion day 2022” a livello europeo, nel comune di Gerenzano.

Giugno: come “banda spettacolo” per il Concerto d’estate in piazza a Gerenzano.

Ottobre: come Banda tradizionale da sfilata durante il Raduno bandistico a Caronno Pertusella che ha visto la partecipazione di gruppi musicali tutti diversi, ciascuno con la propria storia e particolarità, e la particolarità che ha contraddistinto il Corpo Musicale di Gerenzano sono state proprio le Majorettes con la loro divisa scintillante, gli stivali stringati bianchi e il cappello con il pennacchio.

Novembre: i festeggiamenti di Santa Cecilia con il corteo al cimitero, la Messa solenne e il Pranzo insieme

Dicembre: il consueto “Concerto di Natale” per donare musica e un’atmosfera natalizia ai cittadini, a seguire tutte le presenze natalizie quali “l’Accensione dell’albero di Natale”, la collocazione della Cassetta Postale di Babbo Natale, esibizioni in piazza “Aspettando il Natale” , le sfilate per le vie del paese in occasione del Natale, la presenza con la musica al “Presepe Vivente” in collaborazione con gli oratori e per concludere la consueta “Piva” per le vie del paese, molto apprezzata dai cittadini di Gerenzano; concludendo con i brani suonati durante la Santa Messa di mezzanotte

La presenza come banda del paese con servizi istituzionali e religiosi: Cortei con l’Amministrazione Comunale, Festa del paese, Festa degli oratori e Lancio dei palloncini, processioni ecc.

Durante l’anno ” fare sorpresa” degli auguri in musica ai concittadini e amici portando gli auguri di Buon Compleanno.

L’anno 2022 è stato ricco di iscrizioni alla scuola di musica e alla scuola di majorettes per nuovi allievi che vedono nell’associazione un luogo per apprendere, socializzare e rimanere legati alla tradizione

Corsi di formazione per musicisti e majorettes con Anbima

Per le majorettes l’anno 2022 è stato contraddistinto anche dalla ripresa delle gare per il settore agonistico, alla base uno studio dove si apprendono le tecniche del Twirling e dei Pompons attrezzi che servono per le esibizioni oltre che all’eleganza, al portamento e al sorriso.

Il bello del 2022: IlSaronno vuole concludere l'anno ricordando con il meglio di questo 2022.

