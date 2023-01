x x

CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo teatro per l’area del Saronnese: lo vuole realizzare l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella proprio accanto al Municipio, nella Casa del Littorio, ex caserma dei carabinieri ed edificio storico che da tanto tempo attende di essere recuperato.

Al riguardo la Giunta del sindaco Marco Giudici ha le idee chiare: l’intenzione è di trasformare l’ex Littorio in una sala teatrale, che contenga anche un centro congressi e spazi per le associazioni. Insomma, un vero e proprio polo culturale per tutto il territorio. Ma dove trovare i fondi necessari, che si annuncia consistenti? La speranza è che arrivino con i fondi Pnrr. il Piano di ripresa e resilienza dopo l’emergenza covid, ed in particolare nel contesto di un piano più ampio che riguarda il territorio del Saronnese e che ha il Comune di Saronno come capofila.

Nell’ex casa del Fascio l’ente locale vorrebbe anche collocare l’ufficio Cultura. Si tratta tra l’altro di un progetto che include anche l’ex stadio, ora in disuso al quale si accede da via Caposile, e che sarebbe utilizzato per creare una nuova piazza ed un nuovo centro civico.

