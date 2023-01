x x

SARONNO – Lisa Molteni, consigliere comunale di Gerenzano, è stata tra le protagoniste oggi sabato 7 gennaio della prima uscita a Varese di Letizia Moratti. La gerenzanese fa parte della squadra di candidati nella civica della candidata civica sostenuta dal terzo polo.

Molteni è stata protagonista di un intervento dove ha dato voce al territorio del Saronnese a partire dalle istanze per l’ospedale di Saronno. Ma soprattutto a spiegato le motivazioni della sua candidatura.

“Per noi oggi è un grande giorno, l’inizio di un nuovo percorso e di un nuovo ed importante progetto per la nostra meravigliosa Regione Lombardia.

Mi chiedono in molti perché Letizia Moratti? La risposta è semplice: perché voglio che sia il presidente della mia Lombardia, della mia terra, perché è una lista civica, non un partito, perché non è di destra né di sinistra, questo non è un progetto di potere personalistico, ma per la Lombardia.

Quello che più mi piace di Letizia Moratti è la concretezza, lei stessa aveva dichiarato che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo, io in questo mi rivedo molto, perchè so cosa significa fare politica sul territorio, è un impegno faticoso, sono impegni che si assumono quando dietro c’è grande passione, soprattutto anche un grande attaccamento per il proprio territorio… E’ la scelta giusta, perché è l’unica scelta che può rappresentare meglio noi lombardi.

Il mio sarà un impegno a tutto tondo per i cittadini della Lombardia, in primis per ridare una sanità che sappia dare risposte in tempi certi e brevi, con un’attenzione particolare alle strutture del territorio, mi riferisco per esempio all’ospedale di Saronno, per citarne una.

Ho scelto di candidarmi con la lista civica Letizia Moratti Presidente, perché da subito sono stati inseriti a programma temi come l’autonomia, che è un tema molto sentito e non solo come slogan rispolverato ogni 5 anni per le campagne elettorali.

Io corro davvero per questo ideale, quell’ideale del professor Miglio che non si è mai spento per me,

quell’ ideale che oggi grazie a Letizia Moratti ci porta a riconoscere la voglia di ripensare alla nostra Regione in senso plurale: per rafforzare le istituzioni davvero locali, vicine al cittadino e chiamate a rendere conto del loro operato.

Appoggio Letizia Moratti anche per un’altra causa a me molto cara, che è quella legata al benessere animale in Lombardia, il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Occorrerà istituire una task force, formare sindaci, polizia locale, amministratori. La passione che ha Letizia per gli animali si traduce da anni in impegno concreto, la ricordiamo tutti sindaco di Milano, con un canile modello per l’Europa, con un primo garante per i diritti degli animali, il suo impegno come il mio è attivo su tante emergenze di randagismo.

Anche su questo tema, come del resto in tantissimi altri, c’è la necessità di costituire una taske force in Regione Lombardia dove tutti gli attori interessati possano avere un metodo comune di lavoro, secondo regole, procedure e sinergie, per fare ancora una volta della Lombardia un avamposto di civiltà, per valorizzare chi si impegna in modo sano ma come spesso accade non ha gli strumenti per far fruttare la propria resposanbilità istituzionale.

Siamo una bellissima squadra, il nostro terrirorio tornerà protagonista e potrete contare su consiglieri che come me torneranno ad ascoltarvi per agire e per coordinare una grande provincia come la nostra.



——

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione