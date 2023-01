x x

Finite le feste spesso si instaura un rapporto conflittuale con la bilancia. È normale infatti, anche per i più attenti alla linea, aver preso qualche chilo in più. La cosa però non deve spaventarci.

L’importante è ritornare nel breve tempo alle nostre sane abitudini così da riacquisire subito il nostro peso forma.

Per questo motivo abbiamo chiesto il parere della dott.ssa Micol Sala, nutrizionista di Hyperb Wellness Boutique, il personal fitness studio in Via Alessandro Volta 7 a Saronno.

“Lo stress e il tono dell’umore influenzano negativamente il nostro metabolismo” afferma la dott.ssa Sala; che continua “Nessun timore o ansia! Il modo migliore per ritornare in forma è accostare un’adeguata attività fisica ad un regime nutrizionale corretto ovviamente guidati da esperti professionisti del settore. Un personal trainer e una competente nutrizionista saranno in grado di elaborare un programma adatto a te e alle tue esigenze che ti permetterà di ottimizzare gli sforzi massimizzando il risultato.”

Ecco, quindi, i 6 consigli di Hyperb Wellness Boutique per riprendere lo stato di forma dopo le feste:

1. 15 MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO, TUTTI I GIORNI: anche solo 15 minuti al giorno di camminata o di movimento tutti i giorni, oltre a mantenere il nostro sistema vascolare in salute, contribuiscono a riaccelerare il metabolismo rispetto alla sedentarietà delle feste facilitando la perdita di peso. Cerchiamo quindi di raggiungere il posto di lavoro a piedi, in bici o di utilizzare le scale invece dell’ascensore.

2. NO ALLO STRESS, SI AL BUON UMORE: la chiave per riuscire a portare a termine un percorso di dimagrimento è la serenità. Mantieni un equilibrio psicofisico positivo, ascolta della buona musica, dedica un momento della tua giornata al relax, alla meditazione o a ciò che più ti fa rilassare al di fuori degli impegni quotidiani.

3. MAI SALTARE I PASTI

Il digiuno non è una soluzione sana: saltando i pasti impigriamo il nostro metabolismo e rendiamo più difficile il percorso di dimagrimento.

La nostra abitudine, sin dal giorno successivo alle feste, deve essere quella di consumare almeno i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, magari in maniera più leggera del solito ovvero cercando di limitare grassi saturi e zuccheri semplici.

4. NON PESATEVI TUTTI I GIORNI:

è normale mettere 1-2 kg durante le feste, non bisogna, però, incappare nell’errore di essere ossessionati dal peso sulla bilancia.

Per il primo mese dopo le feste, monitora il tuo peso solamente una volta a settimana, preferibilmente al mattino a digiuno e sempre alla medesima ora.

5. MEGLIO RINUNCIARE ALL’ALCOL PER UN PO’

L’alcol ha un apporto calorico elevato.

L’ideale sarebbe limitarne l’assunzione ad un unico giorno alla settimana almeno per il primo mese.

6. ATTENZIONE NON SIGNIFICA RINUNCIARE AI DOLCI O ALLA FRUTTA SECCA.

Come non terminare avanzi di pandoro, panettone e frutta secca? Sarebbe un crimine contro l’umanità e soprattutto “no agli sprechi”.

Il consiglio quindi nelle giornate successive alle feste è quello di NON consumarli a fine pasto ma durante la colazione e gli spuntini. Potreste sostituire la classica colazione fit con una fetta di pandoro o panettone accompagnata da una tazza di caffè o un cappuccio mentre la frutta secca potreste terminarla durante gli spuntini.

