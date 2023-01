x x

SARONNO – Tornano gli appuntamenti del ciclo d’incontri “imparare, educare, insegnare”, dedicato ai genitori, docenti, educatori e catechisti, l’appuntamento sarà lunedì 9 alle 21 al teatro della Regina Pacis. L’incontro sarà tenuto dal Prof. Matteo Fabris, psicologo e ricercatore dell’Università degli Studi di Torino, con un incontro dal titolo “Parlami d’amore (affetti e sessualità nel 2023)”.

Il ciclo di incontri è organizzato da Radiorizzonti InBlu, Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Pastorale Giovanile Saronno, Istituto Orsoline e Collegio Arcivescovile, col patrocinio del Comune di Saronno.

(Foto d’archivio)

