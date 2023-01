x x

Dopo diversi anni di inerzia, complice anche la pandemia che ha monopolizzato gli 11 tecnici operativi presso l’Agenzia TPL di Como-Lecco-Varese per la gestione emergenziale (studenti), finalmente procede, almeno sul piano formale, la realizzazione della riforma del TPL del 2012 nel nostro bacino.

È escluso da queste procedure il Servizio Ferroviario, che rimane prerogativa esclusivamente regionale, ma quello che l’Agenzia TPL predispone è, chiaramente, costruito intorno ad esso.

Ricordando che i contratti vigenti sono in proroga fino al 31 dicembre 2023 (eccetto le funi con esercizio sospeso), dapprima, con Delibera C.d.A. n°69 del 18 novembre 2022 (validata da Delibera di Assemblea n°28 del 30 novembre 2022), sono stati approvati i lotti di gara ottimali (5 lotti stradali e 1 funiviario, durata contratti 7 anni); in seguito, tenuto anche conto dei lotti di gara approvati, con Delibera C.d.A. n°86 del 14 dicembre 2022 (contestualmente sottoposta all’Assemblea) è stato aggiornato il Programma di Bacino, che, svolta un’analisi statistica davvero articolata e minuziosa della demografia e dei flussi presenti sul territorio, definisce a livello complessivo quale sarà l’evoluzione delle linee con i nuovi contratti e sintetizza il progetto di Sistema Tariffario Integrato di Bacino Mobilità (STIBM) per le province di competenza.

Con l’invito a tutti gli interessati ad approfondire ulteriori aspetti direttamente dal sito ufficiale dell’Agenzia TPL (http://www.tplcomoleccovarese.it/atpcolc/zf/index.php/provvedimenti/index/list/

categoria/113/tipoProvvedimento/0/tipo/1), in questo articolo esponiamo rapidamente quelli che riteniamo gli aspetti più salienti del corpo documentale recentemente approvato, ossia:

La suddivisione in lotti;

Le novità previste per le linee automobilistiche più rilevanti per il Nodo di Saronno;

Il progetto di STIBM Como-Lecco-Varese.

Suddivisione in lotti

Bisogna premettere che i 6 lotti previsti hanno tutti produzione annuale inferiore a 10 milioni di chilometri annui e pertanto richiedono la deroga della Giunta Regionale ai sensi della LR 6/2012 art. 22 comma 5.

Il lotto funiviario prevede complessivamente una produzione annua fino a 150 000 km/anno.

Gli impianti sono i seguenti:

in Provincia di Como : Funicolare Como – Brunate, Funivia Argegno – Pigra;

: Funicolare Como – Brunate, Funivia Argegno – Pigra; in Provincia di Lecco : Funivia Malnago – Piani d’Erna, Funivia Margno – Pian delle Betulle, Funivia Moggio – Piani di Artavaggio;

: Funivia Malnago – Piani d’Erna, Funivia Margno – Pian delle Betulle, Funivia Moggio – Piani di Artavaggio; in Provincia di Varese: Funivia Ponte di Piero – Monteviasco, Funicolare Vellone – S. Maria del Monte.

Il corrispettivo annuo del lotto funiviario sarà circa 1.8 milioni di euro (IVA compresa).

I lotti automobilistici saranno i seguenti (si veda immagine):

Lotto 1, in blu (Como e Lago, compreso urbano di Como) 6 467 963 km/anno;

Lotto 2, in rosso (Brianza Comasca, compreso urbano di Cantù) 6 365 365 km/anno;

Lotto 3, in viola (Lecco, compresi urbani di Casargo, Colico, Lecco, Bellano-Vendrogno) 4 846 288 km/anno;

Lotto 4, in giallo (Varese e Valli, compresi urbani di Luino, Varese) 5 720 158 km/anno;

Lotto 5, in verde (Varesotto, compresi urbani di Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo) 5 354 565 km/anno.

Il corrispettivo annuo di ciascun lotto automobilistico sarà tra 12 e 15 milioni di euro (IVA compresa).

Nello stato di progetto, per l’utente non vi sarà alcuna differenza operativa nel passare da un lotto all’altro (compresa modalità ferroviaria) poiché i titoli di viaggio saranno integrati (STIBM) e i canali di vendita standardizzati e automatizzati, in aggiunta alle tradizionali rivendite sul territorio e alle biglietterie ferroviarie.

Linee automobilistiche

Dal Programma di Bacino 2022, con particolare riferimento al Nodo di Saronno, si evidenzia quanto segue:

Introduzione degli R-link , linee automobilistiche primarie (ricavate dai collegamenti esistenti) finalizzate a completare la copertura della rete ferroviaria garantendo gli interscambi con la stessa: R-link C10 Como-Menaggio-Colico;R-link C30 Como-Bellagio;R-link C40 Como-Erba-Lecco;R-link C77 Como-Varese;R-link D35 Lecco-Premana;R-link N10 Varese-Luino;

, linee automobilistiche primarie (ricavate dai collegamenti esistenti) finalizzate a completare la copertura della rete ferroviaria garantendo gli interscambi con la stessa:

R-link N20 Varese-Angera-Sesto Calende.

Prolungamento C84 Cantù-Lomazzo alla stazione di Cantù e integrazione con Z150 Cantù-Milano;

Cantù-Lomazzo alla stazione di Cantù e integrazione con Z150 Cantù-Milano; Riduzione linea H204 Tradate-Saronno;

Tradate-Saronno; Soppressione linea H203 Saronno-Turate e potenziamento linea C67 Saronno-Lomazzo;

Saronno-Turate e potenziamento linea Saronno-Lomazzo; Nuova linea V180 Legnano-Gorla-Tradate (sostitutiva H601 e 650);

Legnano-Gorla-Tradate (sostitutiva H601 e 650); Nuova linea V181 Busto Arsizio-Gorla-Fagnano Olona (sostitutiva H601 e 650);

Busto Arsizio-Gorla-Fagnano Olona (sostitutiva H601 e 650); Nuova linea V185 Busto Arsizio-Solbiate Olona-Tradate (sostitutiva H601 e 650);

Busto Arsizio-Solbiate Olona-Tradate (sostitutiva H601 e 650); Sostituzione attuali linee 360 e 960 in unica linea V160 Gallarate FS – Tradate con servizio continuato per tutta la giornata;

Gallarate FS – Tradate con servizio continuato per tutta la giornata; Prolungamento autobus S14 (Saronno-Cislago) da Cislago Massina stazione Mozzate;

(Saronno-Cislago) da Cislago Massina stazione Mozzate; Rimodulazione linea B48 Tradate-Gazzada/Malnate con offerta da rivolgersi ad utenza prevalentemente scolastica.

STIBM Como-Lecco-Varese

Lo STIBM aggiornato prevede 59 zone per 391 Comuni, di cui 25 zone in Provincia di Varese per 141 Comuni, 14 zone in Provincia di Lecco per 90 Comuni, 20 zone in Provincia di Como per 160 Comuni. I Capoluoghi di Provincia ed i principali Comuni per popolazione e densità del servizio costituiscono zona tariffaria a sé stante.

Sono previsti fino a 12 scatti tariffari, a partire dal primo che contiene necessariamente due zone. Saronno-Varese 6 zone, Saronno-Como 6 zone.

Saranno garantiti la stessa tariffa e l’uso indifferente di itinerari alternativi, qualora le zone tariffarie attraversate siano le medesime.

Per tutti i titoli di viaggio STIBM sarà introdotto un valore massimo della tariffa, inferiore alla tariffa del titolo IVOL (Io Viaggio Ovunque in Lombardia) corrispondente, se esistente, denominata IVOB “Io Viaggio Ovunque nel Bacino”, che corrisponde alla libera circolazione per il periodo di validità del titolo.

Le tariffe disponibili saranno: Biglietto ordinario a tempo; Biglietto giornaliero; Carnet multi-corsa; Abbonamento settimanale personale; Abbonamento mensile personale; Abbonamento annuale personale.

Le tariffe agevolate disponibili saranno: Abbonamento mensile giovani under 26 personale; Abbonamento mensile senior over 65 personale; Abbonamento annuale giovani under 26 personale; Abbonamento annuale senior over 65 personale; Abbonamento 9 mesi giovani under 26 personale; Abbonamento 9 mesi senior over 65 personale; Abbonamento annuale aziendale.

Il costo delle tariffe sarà determinato in funzione dei livelli di inflazione esistenti al momento dell’attivazione, tenuto conto dei vincoli e dei rapporti di convenienza imposti dal Regolamento Regionale 4/2014.

Tutte le tariffe STIBM consentiranno l’accesso anche ai servizi ferroviari per la seconda classe di viaggio. Per l’utilizzo della prima classe di viaggio ferroviaria sarà necessario l’acquisto del supplemento.

In questa edizione del Programma di Bacino non si fa alcuna menzione del coordinamento con lo STIBM di Milano-Monza confinante e che interessa l’integrazione dei servizi ferroviari tra Saronno e Milano, aspetto già discusso e tenuto sospeso dal 2019 e che pure dovrà essere affrontato entro la fase attuativa, a meno che si voglia rinunciare alle estensioni tariffarie su Milano per il circondario di Saronno e Busto Arsizio.