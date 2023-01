x x

SARONNO – Ultimi giorni per visitare la 22′ mostra-concorso dei presepi promossa da Avis Saronno a Villa Gianetti in via Roma 20. “Venite a vedere gli splendidi 50 presepi esposti in concorso e votate il vostro preferito. Sarete voi a decretare il vincitore dell’edizione del settantesimo anniversario di Avis Saronno!” rimarcano i volontari dell’associazione dei donatori di sangue.

Saremo, dicono i volontari Avis “aperti il 7 ed 8 gennaio anche la mattina dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 19”.

(foto: la mostra dei presepi Avis a Villa Gianetti rientra da tempo nella tradizione natalizia saronnese. I visitatori sono sempre molto numerosi)

