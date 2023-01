Volley serie B, oggi in trasferta sia Saronno che Caronno

Abbordabile impegno interno per Limbiate

CARONNO PERTUSELLA – Torna oggi il campionato maschile di serie B, con Saronno e Caronno Pertusella. Si tratta della 12′ giornata.

La Rossella Caronno gioca in trasferta alle 20.35 al palasport di via Martiri di Nassirya a Grassobbio nella Bergamasca, contro la formazione locale. A presentare l’incontro è Claudio Gervasoni (foto), tecnico dei caronnesi: “Nella pausa invernale ci siamo allenati a spizzichi e bocconi come impone il calendario in questo periodo, abbiamo faticato ad avere continuità ma ora siamo a pieno regime. Ci attende il Grassobbio: la pausa è sempre un problema, riprendiamo fuori casa e non è un vantaggio ma sono sicuro che faremo tutti del nostro meglio. Il Grassobbio? Sono un gruppo buono, con delle qualità e ci daranno parecchio filo da torcere; non capisco come possano essere così in basso in classifica”.

Per la Pallavolo Saronno trasferta sempre nella Bergamasca contro lo Scanzorosciate: alle 21 al palasport di via Ambrosoli 2, per un incontro di alta classifica.

Per il Miretti Team di Limbiate impegno interno al centro sportivo Blu di via Tolstoj 84 contro l’abbordabile Mornago.

La classifica

Scanzorosciate 28 punti, Yaka Malnate 27, Rossella Caronno 26, Pallavolo Saronno 22, Miretti Limbiate, Valtrompia e Pallavolo Milano Vittori 19, Fitprime Bresso 16, Imecon Crema 14, Diavoli Powervolley e Grassobbio 12, Vero volley Monza 9, Polisportiva Besanese 6, Mornago 2.

