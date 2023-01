x x

CISERANO – Il 2023 inizia così come si era chiuso il 2022, con un pesante tonfo esterno che tiene la Caronnese in coda alla classifica. 4-0 sul campo della Virtus CiseranoBergamo coi rossoblù di Moretti che si consolano solo col ritorno del capitano Federico Corno dopo 10 mesi.

La cornaca – Prima fase di studio, con la Virtus che ha un leggero predominio del campo concludendo in porta dopo 7 minuti con Panatti, ma il tiro post ripartenza va a lato. La Caronnese replica un minuto dopo con Gini pericoloso in area, mentre sul successivo colpo di testa di Braidich il numero nove rossoblù finisce col commettere fallo. È un buon momento però per gli ospiti, ma Cavalieri dice no al diagonale di Duguet. Campo difficile da interpretare, Virtus pericolosa con le ripartenze e con una conclusione da fuori area di Moioli dopo un corner, deviata però nuovamente in calcio d’angolo. La Caronnese è pericolosa con una bella conclusione di Curci, deviata, ma alla mezzora passa la Virtus CiseranoBergamo: Careccia sfonda a sinistra, Viscardi è ben appostato in area di rigore e da due passi gira in porta il vantaggio bergamasco. La squadra di Del Prato spinge anche nel finale di frazione, ma il risultato non cambia più nei primi 45 minuti.

Ripresa che si apre con il diagonale a lato di Duguet, fuori non di molto, ma al minuto 10 la Virtus trova il bis. Destro all’angolino basso di Careccia dopo un’azione insistita. È il gol che taglia le gambe agli ospiti, che gettano nella mischia Corno e Piraccini col capitano subito pericoloso. Ma è fuoco di paglia, Jaouhari e Martinelli provano da fuori area senza fortuna, poi il contatto Scaglione-Caraffa in area di rigore porta al penalty trasformato da Panatti. E nel finale arriva anche il poker col diagonale di Belloli. E per la Caronnese è ancora notte fonda.

Virtus Ciseranobergamo-Caronnese 4-0

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-3-1-2): Cavalieri; Moioli, Nessi, Gritti, Monti (40’ st Donati Sarti); Jaouhari, Cazzola, Careccia (36’ st Pellegrini); Panatti (30’ st Vitali); Viscardi (22’ st Martinelli), Caraffa (33’ st Belloli). A disp.: Bissa, Manzi, Palazzi. All.: Del Prato.

CARONNESE (4-4-2): Angelina; Pandini, Nossa, Scaglione, Curci; Duguet, Gini, Cretti, Tunesi (25’ st Lorenzoni); Braidich (17’ st Piraccini), Austoni (17’ st Corno). A disp.: Indelicato, Galletti, Nava, Cosentino, Cerreto, Agello. All.: Moretti.

Arbitro: Cafaro di Bra.

Marcatori: 30’ pt Viscardi, 10’ st Careccia, 30’ st rig. Panatti, 39’ st Belloli.

Note – Giornata piovosa, terreno pesante ma in discrete condizioni. Spettatori 200 circa. Ammonito: Pandini, Scaglione. Angoli 6-6. Recupero 2’, 4’.

Risultati e classifica 1′ di ritorno serie D

Risultati 18′ giornata: Alcione-Varese 2-1, Casatese-Brusaporto 0-2, Lumezzane-Folgore Caratese 3-0, Real Calepina-Breno 1-1, Sona-Desenzano 2-3, Sporting Franciacorta-Ponte San Pietro 2-1, Varesina-Villa Valle 3-1, Virtus Ciseranobergamo-Caronnese 4-0; domani ore 14.30 Seregno-Arconatese.

Classifica: Lumezzane 45 punti, Alcione 37, Casatese 30, Brusaporto, Virtus Ciserano e Sporting 29, Ponte San Pietro 27, Arconatese e Varesina 26, Villa Valle 24, Desenzano 23, Folgore Caratese 21, Real Calepina 19, Seregno 18, Varese 16, Breno 13, Caronnese 12, Sona 11.

