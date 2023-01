x x

CISERANO – Oggi, prima giornata di ritorno di serie D, alle 14.30 sul campo dei bergamaschi della Virtus Ciserano la Caronnese va a caccia di punti pesanti per la propria classifica. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

Alla scoperta della Virtus CiseranoBergamo

Quinti in classifica, i bergamaschi si sono risollevati dopo un periodo negativo superando l’Arconatese nell’ultima giornata del girone d’andata. La formazione di Ivan Del Prato è diventata, recentemente, bestia nera per la Caronnese, vista la sconfitta all’esordio in campionato e l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia lo scorso anno. Giusto mix tra gioventù ed esperienza, prezioso è l’apporto dei centrocampisti tanto che i migliori marcatori sono Zaid Jaouhari e Samuele Careccia, con 5 e 4 realizzazioni.

Classifica

Lumezzane 42 punti, Alcione 34, Casatese 30, Ponte San Pietro 27, Virtus Ciseranobergamo, Brusaporto, Sporting Franciacorta ed Arconatese 26, Villa Valle 24, Varesina 23, Folgore Caratese 21, Desenzano 20, Real Calepina e Seregno 18, Varese 16, Breno e Caronnese 12, Sona 11.

