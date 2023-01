x x

CARBONATE – Grande mobilitazione dei mezzi di soccorso, ieri, per un incidente avvenuto lungo la strada consortile della Brughiera, che si sviluppa verso il grande quadrilatero verde che confina con Mozzate, Cislago e Gorla Minore. Alle 16.15 di ieri due moto si sono scontrate. Sul posto l’intervento di due ambulanze, del Sos Uboldo e della Croce rossa di Saronno, poi è arrivata anche l’auto-infermieristica ed è stato fatto sopraggiungere anche l’elisoccorso. Il tutto per soccorrere due centauri, di 20 e 29 anni. Entrambi hanno riportato lesioni e contusioni varie, uno è apparso in condizioni gravi ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese; mentre l’altro è stato infine ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco.

Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, per chiarire la dinamica di quanto successo.

(foto archivio: un elisoccorso in servizio nella zona per una emergenza medica)

08012023