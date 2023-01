x x

GERENZANO – È Alessio Noè il vincitore del “Ranking” del Risiko Club di Gerenzano, ossia del miglior giocatore tra gli iscritti del club gerenzanese, che ogni venerdì sera si sfida nel noto gioco di società, Noè ha totalizzato 3592 punti, ed è stato riconfermato presidente dell’associazione, al secondo posto Mauro Scicolone con 3499 punti e al terzo posto Giancarlo Venturini con 3458 punti.

È stato altresì premiato il vincitore del torneo “Omero e l’antica Grecia”, in cui si sono sfidati i quattro migliori giocatori dell’anno; a questo torneo hanno partecipato non solo gli associati, ma anche gli esterni. A vincere è stato Marco Ricci, appartenente ad un Risiko Club milanese.

Tra le tante premiazioni, una delle grandi novità per il nuovo anno è il rinnovo del direttivo, è stato infatti riconfermato Alessio Noè alla testa dell’associazione, affiancato sa Samuele Testa, Giancarlo Venturini, Sergio de Nigris e Mauro Scicolone.

(Foto: pagina Facebook “Risiko Club Gerenzano”)

