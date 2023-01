x x

SARONNO – In centro il parcheggio creativo blocca le auto: succede in vicolo Santa Marta, dove la lamentele non mancano.

E’ stato decisamente audace ma se ne è andato a mani vuote il ladro che prima di Natale ha preso di mira la parrocchia Santi Quirico e Julitta. Il malvivente ha agito nel tardo pomeriggio quando il buio ha aiutato il suo blitz. E’ entrato in chiesa ha preso un portacandele ed è uscito portandolo con sè. Come se nulla fosse ha raggiunto la vicina piazza Cattorini e con calma ha scassinato la piccola cassetta dell’arredo sacro dove si raccolgono le offerte dei fedeli.

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pierluigi Gilli ,presidente del consiglio comunale e capogruppo della lista Con Saronno in merito alla situazione politica saronnese. (il testo è stato condiviso sulla pagina Facebook personale del presidente del consiglio e non inviato alla redazione).

