x x

LIMBIATE – E’ uno degli ultimissimi eventi natalizi in zona: il riferimento va alla tombolata promossa dalla parrocchia dei santissimi Cosma e Damiano di via Giotto a Pinzano, a Limbiate. L’appuntamento è fissato oggi domenica 8 gennaio dalle 15.30 alle 18, in palio ricchi e numerosi premi e si terrà negli spazi dell’oratorio.

L’incasso dell’evento sarà poi devoluto a sostegno delle iniziative parrocchiali.

Nei giorni scorsi e soprattutto, come da tradizione, nel giorno dell’epifania anche tante altre tombolate in tutta la zona; fra le più note quella promossa annualmente al cinema Silvio Pellico dall’oratorio di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

08012023