SARONNO – “Ho accettato questa candidatura con grande entusiasmo dopo essermi confrontata con tutto il mio gruppo. È partita a livello cittadino, ma quasi subito è stata supportata dal provinciale, dove ho già un incarico come responsabile del dipartimento territorio e protezione civile”.

Cosi l’ex assessore Mariaelena Pellicciotta conferma la propria candidatura, trapelata da più parti nelle ultime ore, alle elezioni regionali ovviamente con Forza Italia.

“A Saronno, mia città adottiva, sono politicamente attiva dal 2015, quando ho ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata nell’allora Giunta leghista. Ruolo che ho esercitato con molta serietà e umiltà, perché la fiducia va ricambiata e il cittadino va messo sempre al primo posto. Ho iniziato da una lista civica per poi iscrivermi,dopo pochi anni, in Forza Italia, di cui sono tuttora esponente e in cui ho lavorato sempre con impegno e dedizione per mantenere vivo l’interesse politico per la nostra città. Sono mamma di due ragazzi di 14 e 11 anni, che cominciano a vivere la città con piccoli momenti di autonomia e mi piacerebbe lo facessero in un posto sicuro, gradevole e a misura di giovani e soprattutto della famiglia. Per questo cerco di darmi tanto da fare!”

Ma come è nata l’idea di scendere in campo? “La candidatura regionale va oltre e mi permette di scandagliare e conoscere meglio il nostro territorio, venendo a contatto con più realtà ed esigenze diverse, ma tutte con un solo fine: migliorare il posto in cui viviamo, farsi portavoce di ciò che necessita alla maggior parte delle persone credendo ancora in una politica sana, fattiva, risolutiva di problematiche e al servizio dei più.

Ho sempre preso ogni impegno che mi è stato affidato molto sul serio e questa volta non sarà diverso perché lavorare per il nostro territorio, per la Lombardia, significa lavorare per ciascuno di noi.

In questo trend nazionale, sono ben felice di rappresentare il mondo femminile in politica e molto contenta della squadra che si è costituita per lavorare insieme a questo progetto e confido che, con tutta la coesione e determinazione di cui siamo capaci, si possa portare a casa un buon risultato e… un consigliere regionale per la nostra bella e importante provincia!”.

“Forza Italia Saronno esprime Maria Elena Pellicciotta, vice commissario cittadino, come candidata alle Regionali – conclude Maria Assunta Miglino commissario cittadino – Siamo convinti che il suo entusiasmo e la sua dedizione possano contribuire a un risultato che ci auguriamo determini l’elezione di un consigliere per la nostra provincia. Abbiamo costruito una lista davvero competitiva, confidiamo in un ottimo lavoro di squadra e ci auguriamo di poter realizzare una campagna elettorale interessante e coinvolgente”.



