ROVELLO PORRO/SARONNO – Dopo il bilancio dell’anno appena trascorso, l’associazione culturale Helianto riparte con un appuntamento sabato 14 gennaio alle 18 alla sala civica di Rovello Porro, con la presentazione del libro “Essere paziente – storie di incidenti e guarigioni” di Walter Allievi, che rilascerà un’intervista durante l’evento, Allievi che in prima persona fu coinvolto in un grave incidente in cui persero la vita alcuni ragazzi.

Dall’associazione fanno sapere che “La stagione heliantica apre il 2023 con un evento che farà sicuramente riflettere ed emozionare”, con la presentazione di un libro che mette il lettore davanti al bivio dell’essere paziente o dottore, egli infatti dovrà decidere nella sua vita quotidiana il ruolo che vuole e che dovrà interpretare. L’evento è organizzato in collaborazione con Asci (azienda sociale comuni insieme) che offrirà l’aperitivo a fine serata, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro. L’appuntamento sarà a ingresso libero ed aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

