SARONNO – Nessun modifica alla circolazione del primo tratto di via Roma almeno per quest’inizio settimana. A dicembre è stato avviato il cantiere per la creazione della ciclabile nel tratto dell’arteria dall’incrocio con via Miola fino a via Guaragna.

Il progetto è realizzato nell’ambito del finanziamento per la ciclometropolitana ma è stato completamente ridisegnato dall’attuale Amministrazione che, come rimarcato più volte dal’assessore alla Mobilità Franco Casali, ha preferito un’opera diversa “meno impattante sulla città”.

L’inizio della parte più impattante del cantiere era prevista per il 7 gennaio con le relative modifiche alla viabilità ma al momento è stato deciso un rinvio. Si parla del 16 gennaio come possibile data d’inizio. Ma come cambierà la viabilità? Via Roma (nel tratto compreso tra via Miola e via Cattaneo) sarà area di cantiere ove vigerà un senso unico di marcia in direzione centro città. Il traffico veicolare in direzione Solaro verrà deviato sull’asse via Piave/viale Lombardia mentre quello in direzione via Roma/Vecchia per Solaro verràdeviato in via Miola/Parini/Cattaneo.

Ovviamente contestualmente all’apertura del cantiere saranno posizionati segnali di deviazione alle intersezioni stradali Roma/Piave, Miola/Parini, Parini/Cattaneo.

