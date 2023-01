x x

SARONNO – Mentre come da pronostico la Rossella Ets Caronno ha espugnato il campo dell’abbordabie Grassobbio (3-1), ieri sera nella dodicesima giornata del campionato di volley maschile serie B è giunta la sconfita della Pallavolo Saronno in casa della capolista Scanzorosciate, sempre nella Bergamasca, con gli orobici che si sono imposti per 3-1.

Inaspettato il passo falso casalingo, alla palestra di via Tolstoj, per la Miretti Limbiate, battuta 3-2 dal fanalino di coda Mornago, al termine di una gara molto combattuta.

In classifica resta al comando lo Scanzorosciate, con 31 punti. Segue Malnate a quota 30 ed a 29 il Caronno. Saronno è quarta ma staccata a 22 punti mentre Limbiate sesta a 20 punti.

