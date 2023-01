x x

GRASSOBBIO – La Rossella Ets Caronno comincia bene il 2023 con la vittoria di ieri sera nella Bergamasca, per 3 a 1 sull’insidioso campo di Grassobbio.

E’ stata una partita dai 2 volti con i gialloblù che nel primo set partono male subendo l’aggressività di Grassobbio, perdendolo 25 a 19 anche a causa dei troppi errori (8 solo al servizio). Piccinini e compagni ritrovano la grinta giusta nel secondo parziale, molto combattuto e che vede i ragazzi di coach Gervasoni spuntarla 25 a 20. Raggiunta la parità i Caronnesi affrontano il terzo set con disinvoltura quasi azzerando gli errori e giocando con determinazione soprattutto a muro (25 a 11). Il quarto set comincia con un cartellino rosso per Grassobbio che comunque non si scoraggia e tiene testa a Caronno per quasi tutto il parziale, ma i Gialloblu vogliono i 3 punti e nel finale di set sono più determinati a chiudere la partita (25-20).

“Festeggiamo ma da domani si torna in palestra per preparare l’ultima partita del girone d ‘andata contro Limbiate” dicono i dirigenti caronnesi.

(foto: la Rossella Ets Caronno vincente al palasport di Grassobbio)

