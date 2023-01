x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rino Cataneo, segretario del Pd Saronno, in merito alle esternazioni di Alberto Paleardi sull’uscita di Giuseppe Calderazzo dal Pd e le conseguenze.

È risaputo che Alberto Paleardi è allergico alla parola “sinistra”. Non è un mistero che ha sempre sostenuto posizioni centriste e nel recente passato ha, da non iscritto, brigato con scarso seguito per contrastare la mia elezione alla segreteria cittadina del partito Democratico.

Che il Pd stia attraversando un momento di crisi a livello nazionale e anche locale per mancanza di leadership e in attesa di un congresso rifondativo, dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre ,è sotto gli occhi di tutti, ma rimane una forza di sinistra indispensabile al Paese e alla nostra Democrazia.

In questo contesto tanti sono i cittadini che hanno preso le distanze in attesa di un riposizionamento più preciso; la vicenda Calderazzo rispecchia questo travaglio.

E il nostro Lurologo ne approfitta strumentalmente per inserirsi in queste vicende garantendosi un po’ di visibilità, e soprattutto pontificando sul declino del Pd di Saronno e del suo segretario.

Purtroppo il “Lurologo” saronnese, come spesso gli è accaduto, sbaglia bersaglio, dimostrando scarsa memoria e scarsa lucidità d’analisi.

Vorrei solo ricordare a Paleardi che se Saronno oggi ha come sindaco Augusto Airoldi, ciò è dovuto ad un gruppo di persone appartenenti al Pd che ci hanno fortemente creduto, contrastati da cordate di transfughi di vario genere che spingevano in direzioni opposte; in questo gruppo il segretario Cataneo c’era.

Infine ricordo al noto Lurologo saronnese che se tutti i circoli del Pd della provincia portassero in dote il patrimonio elettorale di quello di Saronno, saremmo il primo partito a livello provinciale.

