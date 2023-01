x x

VARESE – Sono due le candidature alla presidenza della Provincia di Varese presentate nei due giorni previsti dalle disposizioni in materia elettorale per l’elezione del presidente della Provincia prevista per domenica 29 gennaio 2023. I candidati, in ordine di presentazione, sono:

– Marco Magrini, sindaco di Masciago Primo e consigliere provinciale;

– Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio e presidente provinciale in carica.



Gli aventi diritto al voto sono i sindaci e i consiglieri comunali della Provincia di Varese con il sistema del voto ponderato in relazione alla popolazione di ogni singolo comune e della relativa fascia elettorale di riferimento. Nei prossimi giorni l’Ufficio elettorale dell’ente procederà all’esame delle liste dei candidati e delle candidature a presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie.

Per la nomina di presidente e consiglio provinciale non votano i cittadini: la nomina viene effettuata invece in base al voto dei consiglieri comunali del Varesotto.

(foto: la sala riunioni nella sede della Provincia a Varese)

09012023