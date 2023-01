x x

ROVELLASCA – E’ partito nel fine settimana scorso da Rovellasca il convoglio dell’associazione “ Tacc si gira”, che consegnerà una culla termica ed i medicinali per gli ospedali di Bucha e Irpin e poi proseguirà per consegnare i presepi del concorso, tra cui quello della scuola materna, all’asilo di Leopoli, in occasione del Natale ortodosso. Ad attendere il convoglio a Budomierz ci saranno i responsabili l’associazione Tactical medicine north”. E’ il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, presente alla partenza del furgone con aiuti, a fare il punto sull’iniziativa. Per recuperare fondi pro Ucraina, a Rovellasca nei mesi scorsi si sono tenuti molti eventi.

“Colgo l’occasione per augurare buon Natale alla comunità ortodossa” conclude Zauli.

(foto: il mezzo in partenza per l’Ucraina con i volontari ed il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli)

