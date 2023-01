x x

SARONNO – Cantiere stradale, con ruspa ed area transennata, proprio in mezzo all’incrocio fra via Roma e via Manzoni: oggi i lavori stanno creando qualche coda e rallentamento lungo le trafficate arterie, ed in particolare via Roma che collega la zona del centro storico e la periferia est saronnese. Sul posto, per regolare il traffico veicolare, ci sono sin dalla mattinata due pattuglie della polizia locale.

Si tratta di una serie di opere che sono necessarie per completare alcuni collegamenti di servizi per utenze private.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i lavori in via Roma oggi, all’incrocio con via Manzoni)

09012023