SARONNO – Dopo il lungo intervento di ristrutturazione è partito il countdown per l’inaugurazione i nuovi studi di Radiorizzonti InBlu si terranno domenica 22 gennaio in concomitanza con l’imminente festa di S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

Primo appuntamento alle 16 in chiesa Prepositurale a Saronno con Enrico Rotondi (giornalista Rai, tra i fondatori della nostra emittente) e monsignor Edoardo Viganò (vicecancelliere della Pontificia accademia delle scienze sociali – settore comunicazione) che dialogheranno attorno al tema della 57^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali proposto da papa Francesco per il 2023: “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15), per l’affermarsi di una comunicazione non ostile, aperta al dialogo con l’altro”;”.

Al termine dell’incontro alle 17 l’inaugurazione e la benedizione degli studi.

