x x

SARONNO – La saracinesca verde abbassata ed un foglio che annuncia la chiusura. Così molti saronnesi hanno appreso negli ultimi giorni della chiusura dello storico negozio di calzature Colombo.

Molti clienti avevano già appreso la notizia dal titolare 87enne Armando Colombo che negli ultimi mesi ha avuto qualche problema di salute e su input della famiglia ha deciso si chiudere l’attività. Una scelta presa con una punta di rammarico, commentano alcuni storici clienti, anche perchè l’attività era stata aperta dal padre di Colombo ed era in corso Italia da sett’anni. Armando Colombo l’ha guidata dal 1972 assistendo a tanti cambiamenti cittadini dal corso Italia diventato pedonale ai problemi della pandemia degli ultimi anni.

Ora la saracinesca abbassata con quel cartello semplice ma pieno d’affetto “Colombo Calzature chiude la sua attività. Ringraziamo di cuore i Saronnesi e tutti i nostri clienti che ci hanno accompagnato in oltre settant’anni di attività” firmato da Angela e Armando Colombo.

Prima di Natale aveva chiuso i battenti un altro negozio storico il Buongustaio di via Padre Monti. Diversa la storia con i due titolari che hanno lasciato la città degli amaretti per aprire un ristorante a Capo Verde.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn