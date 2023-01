x x

SARONNO – “Manutenzione scarse per non dire inesistenti, tubature vecchissime e scarichi mai puliti” sono questi secondo i residenti del cause della maxi pozza malodorante che si è creata nel cortile delle case popolari Aler nel quartiere Matteotti.

Il problema è stato più volte segnalato dai residenti del palazzo ma senza soluzione: “Sono le prime case popolari costruite a Saronno nel 1965 le manutezioni si contano sulle dita di una mano e questi sono i risultati. Chi ci vive non ha nemmeno la possibilità di affacciarsi alla finestra per l’odore”.

La richiesta è quella di un rapido intervento “anche perchè se fosse successo in centro questo problema sarebbe già stato risolto. Sarebbe giusto dedicare anche ai quartieri del attenzioni del centro perchè non siamo cittadini di serie B”. Del resto la situazione è insostenibile anche perchè l’acqua stagnante arriva dalle condutture fognare: “Mangiare, dormire, vivere con escrementi e odori nauseanti in bella vista è davvero ingestibile”.

