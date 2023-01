x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Museo della ceramica G. Gianetti

È stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale . Il bando è aperto ai ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti; la domanda va presentata entro le ore 14 del 10 febbraio 2023.

InformaGiovani Saronno propone martedì 10 gennaio 2023, alle ore 14.30, un incontro informativo nei locali della Biblioteca civica di Saronno. Alcuni giovani volontari che stanno svolgendo l’anno di Servizio Civile Universale nei servizi del Comune e presso il nostro Museo racconteranno la loro esperienza. Il Csv Insubria Varese chiarirà ogni dubbio per poterti facilmente candidare.

Partecipazione libera.

Per Maggiori informazioni: COE – Associazione Centro Orientamento Educativo

(Foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn