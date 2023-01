x x

SARONNO – C’è anche il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani tra gli ospiti dell’ottantesima edizione dei Golden Globe che si terranno la sera del 10 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Silighini negli Usa è un noto producer e la sua LSG Productions è tra le società che hanno curato il production management del colossal di James Cameron “Avatar the way of water” ed è proprio in questa veste che ha ricevuto il prestigioso invito.

“Il secondo capitolo di Avatar ha visto le scene d’acqua girate in Nuova Zelanda mentre il set virtuale era costruito in uno studio sulla costa della California dal 2016 e proprio in quella location ho svolto la mia esperienza sul set – racconta Silighini – ricordo la stranezza nel vedere quel set tutto asettico con micro camere che celavano totalmente quello che poi sarebbe diventato un capolavoro. Cameron ha terminato di girare interamente fino al quarto capitolo mentre il quinto film ha visto terminare le riprese esterne a novembre 2022 mentre le parti in studio virtuale avranno l’ultimo ciak prima dell’estate” anticipa il regista e produttore. “È dal 2015 che ricevo gli inviti per i Golden Globe e per gli Oscar e quest’anno saranno due edizioni speciali per me visto che dopo quasi 7 anni d’attesa c’è la possibilità di vedere ricompensato un lavoro straordinario per un grande film che ha una tematica ecologista e animalista evidente. Temi a me davvero molto cari” conclude il regista.

Silighini è la sua famiglia i primi di dicembre sono stati tra gli ospiti del red carpet di Avatar alla premiere di Londra al fianco di James Cameron e dell’intero cast.

(foto: Luciano Silighini con Jamie Campbell Bower, star della famosa serie Stranger Things)

