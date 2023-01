x x

SARONNO – Il Settore Giovanile Scolastico in collaborazione con i Delegati Provinciali e le società Amor Sportiva Saronno e Robur Saronno, propone, anche quest’anno, un torneo invernale di calcio a 5 riservato alle categorie Pulcini e Primi Calci

nell’ambito della Winter Futsal Cup che, a livello regionale, coinvolge tutte le Società di calcio della Lombardia anche

per la categoria Esordienti.

OBIETTIVI:

Sensibilizzazione alla pratica del calcio a 5 nell’ambito dell’attività di base

Formazione di giocatori, allenatori e dirigenti dal punto di vista tecnico e regolamentare

PERIODO E LUOGHI DI SVOLGIMENTO:

Il torneo si svolgerà le domeniche 15/1 e 29/1 per i pulcini, e le domeniche 22/1 e 5/2 per i primi calci dalle ore 9.40

alle 12.20 e dalle ore 14.00 alle 17.40. La sede di gioco è la Palestra della scuola Aldo Moro di Saronno, in viale

Santuario.

(Foto archivio: una precedente edizione della Winter Cup).

10012023