CARONNO – SC Caronnese è lieta di dare il benvenuto ad Antonio Palo, nuovo allenatore della nostra prima squadra.

Palo, nato a Potenza nel 1979, è reduce da un’altra esperienza in Lombardia alla guida del Legnano. Nelle ultime due stagioni è stato alla guida del Picerno, portato in Lega Pro, e dove aveva iniziato negli anni precedenti da tecnico della Berretti.

«Quando c’è un cambio in panchina c’è sempre qualcosa che non ha funzionato in precedenza. Ho chiesto però ai ragazzi che arrivino agli allenamenti con il sorriso, con determinazione e con tanto fuoco dentro. Quello che dobbiamo avere già da domenica e per tutte le partite del campionato».

Antonio Palo debutterà domenica nella sfida casalinga contro il Franciacorta.

Palo sostituisce Simone Moretti.

