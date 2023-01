x x

SARONNO – “Guardia medica chiusa tre giorni, in questo inizio di gennaio. Ma non succederà più”: lo ha detto ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti. La vicenda della chiusura temporanea della guardia medica nelle scorse ore ha suscitato un vero “vespaio” a Saronno, con tante proteste. Il primo cittadino dunque rassicura.

“Il servizio di continuità assistenziale, ovvero la guardia medica di via frua, non è stato operativo il 1 gennaio, e poi il 7 ed 8 gennaio – riepiloga il sindaco – Ho parlato coi responsabili di Ats Insubria: mi hanno informato sul fatto che la chiusura è dipesa dalla scarsità di medici di cui si dispone, sommato al fatto dei giorni festivi, e forse a qualche influenza. E quindi il servizio non è stato attivo in quelle giornate. Si dovrebbe adesso essere ritornati alla normalità, mi è stato detto che tutti i turni sono coperti e che non si prevedono ulteriori giornate di mancata operatività”.

Quando funziona

Il servizio funziona tutti i giorni dalle 20 alle 8, e sabato, domenica e nei prefestivi infrasettimanali anche di giorno dalle 8 alle 20. In caso di mancata operatività ci si può rivolgere al numero telefonico 116117, e cioè al numero regionale tramite il quale si avranno indicazioni riguarso al luogo più vicino dove questo servizio sia attivo. Nel nostro caso, nei giorni scorsi è stato l’ospedale di Tradate. Che non è proprio dietro l’angolo: “Effettivamente può essere un problema non da poco per un cittadino magari anziano e senza possibilità di essere accompagnato – ha rilevato Airoldi – Resta però sempre l’opzione del pronto soccorso ospedaliero, in caso di estrema necessità”.

Novità in arrivo

Novità potrebbe essere in arrivo: “La riforma della sanità lombarda – ha ricordato il sindaco – prevede che il servizio passi da Ats alle Asst, e nei prossimi mesi potrebbe quindi essere garantito dalla Casa di comunità di via Fiume”.

