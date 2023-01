x x

LIMBIATE – Al teatro di via Valsugana va in scena “Habitat naturale”. L’appuntamento è fissato domenica 15 gennaio, alle 16.

E’ uno spettacolo che “affronta con acume e leggerezza alcuni concetti chiave della biologia, dall’evoluzione alle migrazioni, per portare sul palco un misto di divertimento e riflessione per ragazzi e non solo. Lo fa attraverso un racconto e alcuni personaggi: l’arrivo di una novità al Museo di storia naturale, un luogo dove tutto è statico per poter rappresentare qualcosa che mai si può fermare; una direttrice di museo preparatissima e severissima in cerca di un erede; un guardiano che dalle novità è terrorizzato. L’allegra parabola di una crisi del mondo fermo, perché la vita è un processo di cambiamento costante” dicono dal Comune.

Al Museo di Storia Naturale i leoni giacciono nella loro piccola savana mentre l’audio della foresta amazzonica riecheggia nei corridoi vuoti. La direttrice si aggira annoiata tra le vetrine, il guardiano pulisce, controlla, mette in ordine. Ad aspettarli nella sala dei mammiferi il segno inequivocabile di una nuova presenza… Una storia che sa di formalina. Un thriller da museo.

