LUINO – Oggi alle 16 a Luino in via Creva, a seguito di ulteriori verifiche da parte dei tecnici sul movimento franoso verificatosi il 5 gennaio scorso e per cui era stato disposto l’evacuazione di un condomino, nel pomeriggio odierno è stato disposto l’evacuazione anche del secondo stabile.

Sul posto una squadra di vigili del fuoco dal locale distaccamento che sta fornendo assistenza agli abitanti. Ventisei le persone interessate dall’evacuazione, la maggior parte ha trovato ospitalità presso amici e parenti, per alcuni si è invece reso necessario l’intervento del Comune. I residenti che necessitavano sono stati collocati presso una struttura alberghiera della zona. Le operazioni sono in corso.

