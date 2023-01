x x

ORIGGIO – Alcuni errori nella procedura di compilazione per la richiesta del reddito di cittadinanza hanno portato nei guai un cittadino origgese. Anche Origgio, infatti, ha fatto scattare i controlli su chi percepisce il compenso, così come la legge permette agli enti locali.

Sono stati estratti a sorte i nominativi di tre soggetti che percepiscono il sussidio tra la popolazione origgese, portando l’ufficio socio-assistenziale a rilevare un’incongruenza nelle pratiche di uno dei tre soggetti. Probabilmente si è trattato di un semplice errore nell’inserimento dei dati durante la procedura di domanda, ma questo costerà al cittadino la pena di dover restituire parte del compenso percepito nel tempo.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione