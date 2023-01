x x

SARONNO – Il Parco Lura chiude il 2022 con un bilancio delle attività e dei visitatori visti nel parco con un video sulla pagina Facebook dedicata.

Un anno di scoperte nella valle del torrente Lura, che ha accolto 2800 studenti e oltre 600 persone che hanno partecipato attivamente agli eventi. Al centro dei ricordi, esplorati con una serie di foto scattate tra campus e manifestazioni, la scoperta della biodiversità del parco Lura i cui protagonisti sono i ragazzi che, armati di lente di ingrandimento, penne e quaderni, hanno imparato sulla natura e biodiversità dall’esperienza sul campo.

Diverse le foto delle attività di pulizia a cui la cittadinanza ha partecipato attivamente, prendendosi cura del polmone verde e liberandolo dalla sporcizia e dai rifiuti abbandonati.

La carrellata di ricordi si conclude con immagini dell’autunno, in cui i più piccoli giocano tra le foglie e non manca un augurio da parte della direzione del parco: “Un forte grazie per aver esplorato, imparato ed esservi divertiti insieme a noi durante il 2022. In attesa delle novità primaverili, buon inverno a tutti.”

