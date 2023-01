x x

SARONNO – “Dal 12 al 18 gennaio, per consentire lo svolgimento della tradizionale Sagra di Sant’Antonio, nelle vie interessate sarà in vigore la viabilità provvisoria”. Lo annunciano i responsabili dell’Amministrazione civica, che entrano nel dettaglio.

Tutte le modifiche

Da giovedì 12 a mercoledì 18 gennaio: divieto di transito e sosta in via D’Annunzio (tra via San Giuseppe e via Concordia) e via Concordia (tra via D’Annunzio e via Randaccio).

Sabato 14 e domenica 15 gennaio (dalle 6 alle 24): divieto di sosta e transito in via D’Annunzio (tra via Concordia e via Randaccio).

Sabato 14 e domenica 15 gennaio (dalle 6 alle 24): via Sabotino (tra via San Francesco e via D’Annunzio) è a fondo chiuso (con doppio senso di circolazione per i residenti).

Sabato 14 e domenica 15 gennaio (dalle 6 alle 24): divieto di sosta e transito in via Randaccio (tra via San Francesco e via Concordia).

Sabato 14 gennaio (dalle 16 alle 19): divieto di transito sull’area di via San Francesco, via San Giuseppe (tra via San Francesco e corso Italia), via Verdi, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà e corso Italia.

Domenica 15 gennaio (dalle 12 alle 24): divieto di sosta e transito in via Hermada.

Domenica 15 gennaio (dalle 9 alle 20): divieto di sosta e transito in via Sabotino (tra via San Francesco e via Rossini);

Domenica 15 gennaio (dalle 12 alle 20): divieto di sosta e transito nell’area di via San Francesco, piazzale Prealpi, via San Giuseppe (tra via Rossini e via Volonterio).

Domenica 15 gennaio (dalle 12 alle 18): divieto di sosta e transito nell’area di via San Giuseppe (tra via Volonterio e corso Italia), via Verdi, piazza Aviatori D’Italia, via San Cristoforo, piazza Riconoscenza, via Portici, piazza Libertà, corso Italia.

(foto archivio)

10012023