SARONNO – Un’occasione per mettervi in gioco e di mostrare la vostra capacità di catturare scorci e attimi evocativi o inediti ma soprattutto di entrare nel “racconto” di uno degli eventi più amati e e partecipati di Saronno.

E’ questa la proposta del contest forografico organizzato da ilSaronno con il Gruppo Sant’Antoni di Saronno: “Si tratta di un’edizione beta – spiega la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – l’idea ci è venuta un po’ all’ultimo minuto ma grazie alla disponibilità del gruppo storico Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn abbiamo deciso di fare questa prima proposta”.

Come partecipare?

Basta fotografare uno scorcio del borgo contadino di Sant’Antonio o uno dei figuranti durante la sfilata delle torce di sabato sera o domenica durante la rievocazione e inviarla al numero + 39 3202734048 via whatsapp oppure via mail a [email protected]

Le foto saranno pubblicate su ilSaronno in un articolo dedicato al weekend della rievocazione. Ma non solo. Gli organizzatori sceglieranno i tre scatti più belli dei figurati e quelli più evocativi del borgo che saranno pubblicati per raccontare l’edizione 2023 sul sito ufficiale dell’associazione. Per gli autori dei tre scatti scelti dagli organizzatori un buono pasto (polenta e formaggio o panino con la salamella oppure la trippa con un bicchiere di vino e acqua) da gustare la sera della sagra e del falò martedì 17 gennaio.

Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere nei commenti o a [email protected].

(per la foto si ringrazia Armando Iannone)

