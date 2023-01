Saronno, lutto per suor Clotilde del Sacro Cuore

SARONNO – Lutto a Saronno per la scomparsa di suor Clotilde, al secolo Angela Facheris, del Sacro Cuore. Suor Clotilde è scomparsa all’età di 84 anni. Suor Clotilde è scomparsa venerdì scorso, 6 gennaio, e il funerale si è tenuto ieri pomeriggio, 8 gennaio, alla chiesa prepositurale di san Pietro e Paolo in piazza Libertà. La salma sarà tumulata al cimitero di Robecchetto con Induno nel milanese.

Suor Clotilde era un volto molto conosciuto a Saronno, era una suora della famiglia del Sacro Cuore di Gesù, note in città come le “suore di via Cavour”.

Durante il rito funebre la madre generale, suor Eliana, ha letto un ricordo della vita di suor Clotilde: “Clotilde è riuscita ad arrivare al cuore di molte persone, ha amato questa comunità e la sua gente”. Suor Clotilde è entrata nella congregazione della famiglia del Sacro Cuore a ventuno anni: il 29 gennaio del 1959 ed era suora dall’11 settembre del 1960. E’ stata poi a Milano e a Monza, ed è arrivata a Saronno nel 1965 occupandosi prevalentemente della cucina e del servizio nella comunità.

