SARONNO – “Prima della pandemia l’ultimo treno da Milano per Saronno era a mezzanotte e mezza una soluzione che consentiva di godersi una serata, un film e di tornare coi mezzi. Adesso si è costretti ad andare in auto perchè le opzioni per tornare sono due Malpensa express alle 23,27 da Cadorna o alle 23,35 da Garibaldi oppure il bus sostitutivo a mezzanotte decisamente troppo poco e troppo presto per considerare il trasporto pubblico come funzionale per restare la sera a Milano“.

E’ l’appello che lancia una viaggiatrice trentenne che si chiede quando il servizio di Trenord tornerà ad essere competitivo, per chi vive nel Saronnese, anche in orario notturno.

“Sono una pendolare da diversi anni sono abituata a muovermi con i mezzi per andare a Milano ma ormai le uscite serali sono davvero impossibili. Mi chiedo come faccia chi lavora a Milano ed ha un turno serale o notturno. Partendo da Bovisa non c’è modo di tornare nelle stazioni del comprensorio del Saronnese dopo le 23,10. Nemmeno il sabato sera. Nemmeno andando a Saronno e volendo prendere un secondo treno nella propria stazione“.

La saronnese si spiega meglio: “Prima della pandemia non c’erano i problemi con il treno di mezzanotte e 02 o 32 e si poteva seguire un evento riescendo a tornare a casa, magari con una piccola corsa o con un po’ di attesa in stazione. Ora ci sono molti meno convogli ma soprattutto finiscono alle 23,32. Se un film finisce dopo le 22,30, ad esempio, non si riesce a tornare perchè si deve essere in una stazione alle 23,02 o al massimo alle 23,10. C’è il Malpensa delle 23,27 da Cadorna e quello delle 23,35 da Garibaldi ma comunque non è sufficiente a dare la possibilità di assistere ad un concerto o un evento e di tornare a casa. Non sostituisce neanche il “vecchio” 23,32 visto che non solo parte prima ma ovviamente non serve le stazioni come Saronno sud o Caronno”.

Una situazione che la saronnese condivide con molti utenti: “Attualmente l’ultimo treno è sempre pieno al punto che spesso i viaggiatori sono costretti a restare in piedi. Una dimostrazione che gli utenti ci sarebbero e soprattutto se l’opzione fosse disponibile la utilizzerebbero in molti. A Bovisa è molto evidente con la stazione che si svuota per l’ultimo treno per Saronno (sempre affollatissimo) mentre quelli per Cadorna passano vuoti o quasi”.

Una situazione conferma anche da Andrea Mazzucotelli portavoce del Comitato viaggiatori Tpl nodo di Saronno: “Sono stati tolti diversi treni soprattutto la mattina presto, la sera e i festivi un po’ in tutta la regione. Questo perchè si rinuncia ad effettuare le prestazioni che si ritengono meno redditizie. Al motto di “non ci sono i flussi” si finisce per scoraggiare i viaggiatori e l’uso del treno in certi orari. Al momento l’ultimo treno, prima della corsa sostitutiva è il 23,35 da Garibaldi per Malpensa che non effettua fermate intermedie tra Bovisa e Saronno ma essendo un Centrale-Malpensa tra qualche anno è a rischio”.

Mazzucotelli conclude: “Addirittura per il concerto di Radio Italia, sponsorizzato da Trenord stessa, in una prima fase il messaggio era “mezzanotte e zero due c’è l’autobus”. Dopo nostro post hanno inserito corse straordinarie successive, solo quella sera. L’autobus delle mezzanotte e zero due che non è propriamente un servizio di eccellenza anche visto l’orario“.

