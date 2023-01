x x

SOLARO – Sono stati premiati i vincitori del concorso artistico dedicato agli studenti delle scuole solaresi. La premiazione è avvenuta il 22 dicembre alle 12:30 nella biblioteca scolastica del plesso Luigi Pirandello di Solaro; manifestazione a cui le 11 classi in concorso si sono collegate da remoto per scoprire gli esiti di “Coloriamo i muri della scuola… Il muro della Legalità”. I concorrenti hanno partecipato con un bozzetto per la realizzazione di un murales per ogni plesso.

A lavorare ai bozzetti da presentare il concorso sono state le classi quinte degli istituti Don Milani, Regina Elena, Mascherpa e le classi seconde della secondaria di primo grado Luigi Pirandello. I premiati classificati sono stati esaminati e selezionati da una giuria il 13 dicembre attraverso tre criteri di valutazione.

