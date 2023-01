Calcio, Amor Sportiva celebra i 75 anni col logo commemorativo

SARONNO – “Il 2023 è per noi un anno speciale. Amor Sportiva compie 75 anni di attività!” Sono i dirigenti della società calcistica di Cassina Ferrara a ricordare questa importante ricorrenza.

“Per festeggiare questo magico evento – annunciano i dirigenti del club saornnese – abbiamo creato un logo che identificherà tutta la nostra annata e che è frutto di un concorso interno attivato a fine dello scorso anno e per il quale ringraziamo tutti i partecipanti! Nei prossimi giorni posteremo sui social il programma degli eventi di questo anno stilato da un team creato per l’occasione”.

Intanto va avanti anche l’annata sportiva, con l’Amor presente praticamente in tutte le categoria giovanili e che con la formazione maggiore che veleggia nelle zone alte della classifica di Terza categoria.

