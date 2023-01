Ceriano Laghetto, lavori in via Carducci: cosa cambia

CERIANO LAGHETTO – Novità viabilistiche, temporanee, a Ceriano Laghetto per il rifacimento del manto stradale in via Carducci.

Si comunica che, scrive il Comune, “in occasione dei lavori di riqualificazione del manto stradale, dal 12 gennaio sino al termine dei lavori, in base alle esigenze operative del cantiere, in via Carducci verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e comunque quant’altro necessario per il buon funzionamento e la sicurezza stessa del cantiere”. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento alla polizia locale al numero telefonico 0296661345 oppure 0296661328 o 3478123870, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.15. Indirizzo email: [email protected]

