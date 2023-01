x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito alla mozione presentata per il prossimo consiglio comunale.

“La decisione della Giunta comunale – deliberazione n. 154 del 29 settembre 2022 – di adottare il piano di recupero degli edifici siti in via Genova civici 14 e 18, ci ha indotti a formulare la mozione che abbiamo protocollato il 10 gennaio e che auspichiamo venga portata in consiglio comunale il prima possibile.

Con questa mozione il consiglio comunale intende impegnare il sindaco Augusto Airoldi e la sua Giunta nella predisposizione della revisione dell’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) con l’obiettivo di introdurre un maggior controllo sulle trasformazioni edilizie al fine di salvaguardare e valorizzare i caratteri originali del centro cittadino e ponendo un freno alle operazioni di sostituzione con incremento volumetrico.

In particolare, il piano di recupero approvato a settembre, da una Giunta che aveva perso da pochi giorni l’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti, prevede la demolizione di tutto l’esistente e la costruzione di edifici residenziali con una torre di 9 piani alta più di 29 metri. Questa scelta progettuale aveva indotto cittadini della zona – che ricordiamo essere prospicente su corso Italia – a riunirsi in un comitato per esprimere il proprio dissenso sulla costruzione di un edificio di quelle dimensioni in una zona storica che ha ben altre connotazioni paesaggistiche e architettoniche. Nonostante le varie interlocuzioni, i cittadini non sono stati ascoltati e la giunta, guidata dal sindaco Airoldi, ha approvato il progetto redatto in conformità ad un Pgt che non definisce una regola chiara in merito alle altezze degli edifici nel centro storico della città.

Con la nostra mozione – frutto di una collaborazione con Roberto Strada, promotore e organizzatore dell’incontro pubblico sul tema svolto il 10 novembre scorso – chiediamo che venga attivato il prima possibile l’iter di revisione del Piano di Governo del Territorio in modo da non lasciare più adito ad interpretazioni su aspetti che hanno impatti rilevanti sull’identità paesaggistica e architettonica della nostra città e sulla sua vivibilità”

