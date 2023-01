x x

CARONNO PERTUSELLA / LIMBIATE – Diversi incidenti oggi sulle strade locali. A Caronno Pertusella stamane alle 7 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese in via 5 giornate per un incidente che ha coinvolto un monopattino: è stata soccorsa una ragazza di 21 anni, trasportata quindi all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi lesioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia.

A Limbiate sempre oggi, alle 8.20 in via Giusti è stato investito un pedone; un ragazza soccorsa dall’ambulanza ma non si è trattato di nulla di grave. Sempre a Limbiate, alle 8.30 in via Verdi per un incidente è stata soccorsa una ragazza di 19 anni, che ha riportato lievi lesioni.

A Cogliate oggi alle 11 scontro auto-moto: è successo in via Como, una ragazza di 26 anni è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, non ha comunque riportato gravi conseguenze.

11012023