CARONNO PERTUSELLA / ORIGGIO – Due interventi dei mezzi di soccorso ieri sulle strade del Saronnese. Alle 8.35 qualche momento di apprensione per una ragazza di 21 anni rimasta ferita dopo il tamponamento fra due automobili in via Asiago a Caronno Pertusella. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra caronnese. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Saronno, non è comunque apparsa in condizioni preoccupanti.

In autostrada A9 all’altezza di Origgio, direzione sud, alle 9.30 è accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere una automobilista che si era sentita male. La donna, di 53 anni, si è comunque ben presto ripresa e non è stato necessario portarla in ospedale.

