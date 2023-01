x x

SARONNO – C’è chi racconta di aver perso la fine di un concerto per non restare bloccato a Milano, chi non esce più con gli amici milanesi il sabato sera perchè non riuscirebbe a tornare a casa, chi si è ritrovato a prendere un albergo a Milano per un treno cancellato e chi spiega di aver dovuto comprare l’auto perchè quando ha il turno lavorativo il sabato notte non riesce a raggiungere la stazione in tempo per tornare a Caronno con l’ultimo treno.

Sono alcune delle testimonianze di viaggiatori saronnesi che ieri su ilSaronno hanno condiviso l’appello della trentenne residente in città che ha acceso i riflettori sul mancato ripristino, post pandemia, dei treni dopo mezzanotte.

Nel dettaglio la situazione è questa: “Prima della pandemia non c’erano i problemi con il treno di mezzanotte e 02 o 32 e si poteva seguire un evento riescendo a tornare a casa, magari con una piccola corsa o con un po’ di attesa in stazione. Ora ci sono molti meno convogli ma soprattutto finiscono alle 23,32. Se un film finisce dopo le 22,30, ad esempio, non si riesce a tornare perchè si deve essere in una stazione alle 23,02 o al massimo alle 23,10. C’è il Malpensa delle 23,27 da Cadorna e quello delle 23,35 da Garibaldi ma comunque non è sufficiente a dare la possibilità di assistere ad un concerto o un evento e di tornare a casa. Non sostituisce neanche il “vecchio” 23,32 visto che non solo parte prima ma ovviamente non serve le stazioni come Saronno sud o Caronno”.

Tra i temi che si ritrovano nelle testimonianze anche quello dei treni affollati della notte: “Credo che sia la miglior prova che c’è una domanda ed una richiesta di questo servizio – spiegano i viaggiatori – se c’è un treno strapieno alle 23,10 facile pensare che ci sarà utenza anche a mezzanotte e 02 anzi la disponibilità di un collegamento consono a garantire la possibilità di vivere gli eventi notturni in città farà sicuramente aumentare chi sceglie il trasporto pubblico invece dell’auto privata con benefici per l’inquinamento e soprattutto per la sicurezza stradale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione