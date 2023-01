x x

SARONNO – In collaborazione con il gruppo storico Sant’Antoni da Saronn, IlSaronno propone una nuova possibilità per vivere una manifestazione chiave per la città degli amaretti da protagonisti: ad essere oggetto dell’attenzione è il weekend dedicato al borgo contadino di Sant’Antonio, con le sue tradizioni, la sua rievocazione storica e il corteo.



Si tratta di una proposta che la direttrice de IlSaronno, Sara Giudici, definisce “beta“: un concorso tutto da mettere alla prova e un’occasione per testare la propria abilità con la fotografia, per immortalare i più significativi momenti di un evento tanto amato dai saronnesi.

Come partecipare?

Basta fotografare uno scorcio del borgo contadino di Sant’Antonio o uno dei figuranti durante la sfilata delle torce di sabato sera o domenica durante la rievocazione e inviarla al numero + 39 3202734048 via whatsapp oppure via mail a [email protected]

Le foto saranno pubblicate su ilSaronno in un articolo dedicato al weekend della rievocazione. Ma non solo. Gli organizzatori sceglieranno i tre scatti più belli dei figurati e quelli più evocativi del borgo che saranno pubblicati per raccontare l’edizione 2023 sul sito ufficiale dell’associazione. Per gli autori dei tre scatti scelti dagli organizzatori un buono pasto (polenta e formaggio o panino con la salamella oppure la trippa con un bicchiere di vino e acqua) da gustare la sera della sagra e del falò martedì 17 gennaio.

Per qualsiasi informazioni è possibile scrivere nei commenti o a [email protected].

